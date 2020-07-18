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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Şok! Schürrle futbolu bıraktı

Şok! Schürrle futbolu bıraktı

'nin  listesinde yer alan , 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

'nin listesinde yer alan , 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Alman yıldız , "Uzun süredir bunu düşünüyordum. Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok" dedi. Tecrübeli oyuncu, Dortmund ile sözleşmesini feshetmişti. Bu sezonu 'da kiralık geçiren Schürrle'nin erken vedası şaşırttı.

  1. 18.7.2020
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