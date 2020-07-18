Şok! Schürrle futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Alman yıldız , "Uzun süredir bunu düşünüyordum. Artık kimsenin alkışına ihtiyacım yok" dedi. Tecrübeli oyuncu, Dortmund ile sözleşmesini feshetmişti. Bu sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren Schürrle'nin erken vedası şaşırttı.