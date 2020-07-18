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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Sadık’ı eski takımı istiyor

Sadık’ı eski takımı istiyor

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan 'a talip çıktı. Tecrübeli futbolcuyu eski takımı 'un istediği belirtiliyor.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan 'a talip çıktı. Tecrübeli futbolcuyu eski takımı 'un istediği belirtiliyor. Yönetim, Sadık'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı. Malatya'nın ligde kalıp kalmayacağı da transferde belirleyici olacak.
  1. 18.7.2020
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