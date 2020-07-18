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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Yönetim: Her takımda olabilecek bir tartışma!

Yönetim: Her takımda olabilecek bir tartışma!

'de ile 'ın önceki akşam yapılan antrenmanda kavga ettiği ortaya çıktı. Yönetim dün resmi siteden, "Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır" açıklamasını yaptı.

'de ile 'ın önceki akşam yapılan antrenmanda kavga ettiği ortaya çıktı. Yönetim dün resmi siteden, "Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız takım arkadaşı Dirar'a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Dirar, hocamız tarafından tesislere gönderilmiştir" açıklamasını yaptı. Emre'nin Dirar'ı idmandan kovduğu, Dirar'ın 'Sen kimsin?' demesi üzerine ikilinin bu kez yumruklaşıp, küfürleştiği ileri sürülmüştü.
  1. 18.7.2020
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