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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Cocu’nun aklı Ferdi’de

Cocu’nun aklı Ferdi’de

'yi çalıştıran 'nun gözü 'nda. The72.co.uk sitesi, Cocu'nun listesinde yer alan 5 gençten birinin Ferdi olduğunu yazdı.

'yi çalıştıran 'nun gözü 'nda. The72.co.uk sitesi, Cocu'nun listesinde yer alan 5 gençten birinin Ferdi olduğunu yazdı. 20 yaşındaki Ferdi bu sezon 6 gol+4 asiste imza attı.
  1. 18.7.2020
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