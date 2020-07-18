Kozu derbi üstünlüğü

Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü hâlâ devam ediyor. Yarın Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılar ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 18 derbide sadece 2 yenilgi aldı. 5 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Beşiktaş'a bu süreçte en son 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenilen Kanarya, rakibi ile oynadığı son 4 resmi maçta 3 beraberlik alırken, ilk yarıda Kadıköy'de oynanan derbiyi ise 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler yarınki mücadelede de bu psikolojik üstünlüğünü sahaya yansıtarak, 3 puanı almayı planlıyor.

EKSİSİ DEPLASMAN

F.Bahçe'nin endişesi ise deplasmanda zorlanması... Sarı-lacivertliler ligde bu sezon misafir olduğu 16 maçta 4 galibiyet alabildi. 5 kez beraberlik yaşayan Kanarya, 7 kez ise rakiplerine yenildi. Kaybedilen 31 puan yarıştan kopulmasında önemli rol oynadı.