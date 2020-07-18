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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Atan galip yiyen mağlup

Atan galip yiyen mağlup

Son 30 derbide ilk golü atan takımlar sadece 3 kez kaybetti. Öne geçen taraf 18 kez kazanırken, 8 de beraberlik çıktı.

ile arasında oynanan son 30 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. Rekabette 26'sı , 3'ü , biri de olmak üzere son 30 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 18 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi. Ayrıca söz konusu 30 maçta F.Bahçe 18, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti. Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6'sında eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler ise öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.
  1. 18.7.2020
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