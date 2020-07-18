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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Oynamak istiyorum

Oynamak istiyorum

Sakatlığı nedeniyle Yeni 'ya karşı forma giyemeyen , yarın akşam oynanacak derbisinde sahada olmak istediğini 'a iletti.

Sakatlığı nedeniyle Yeni 'ya karşı forma giyemeyen , yarın akşam oynanacak derbisinde sahada olmak istediğini 'a iletti. Tecrübeli golcü sezonun finalinde belki de kendilerine Şampiyonlar Ligi'ni getirecek maçı kaçırmak istemediğini söyledi. Yüzde 70 kapasite ile hazır olduğunu Sergen Yalçın'a iletti. 11'de başlamak istediğini en kötü ihtimalle ilk yarıyı çıkarabilecek güçte olduğunu anlattı. Sergen de Burak'a son anda bir aksilik olmazsa 11'de sahaya sürme sözü verdi. Tecrübeli kramponun son durumu bugün belli olacak.
  1. 18.7.2020
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