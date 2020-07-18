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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Burada o paranın yarısını alamaz

Burada o paranın yarısını alamaz

'in anlaşmasını feshederek 'ya dönmesi şaşkınlık yarattı. 31 yaşındaki Ruiz'in 1.8 milyon euro'luk net kazancının 'dan bir takıma maliyetinin 3 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

'in anlaşmasını feshederek 'ya dönmesi şaşkınlık yarattı. 31 yaşındaki Ruiz'in 1.8 milyon euro'luk net kazancının 'dan bir takıma maliyetinin 3 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Ruiz'in La Liga'ya dönmesi durumunda kazanacağı maaşın 'ta aldığının yarısı kadar olmayacağı belirtildi.
  1. 18.7.2020
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