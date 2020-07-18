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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bir ihtimal Hutchinson

Bir ihtimal Hutchinson

, Fenerbahçe'ye karşı bir sürprize imza atıp 'ı da stopere çekebilir.

Sergen Yalçın, F.Bahçe'ye karşı bir sürprize imza atıp 'ı da stopere çekebilir. Daha önce de savunma göbeğinde görev yapan Kanadalı'yı oynatıp Roco'yu alternatif olarak tutabilecek olan Yalçın, bu durumda ön liberoyu da Necip-Elneny ikilisi ile kapatabilir.
  1. 18.7.2020
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