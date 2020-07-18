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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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İstatistikler diyor

İstatistikler Kartal diyor

ile F.Bahçe'nin bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor. Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

ile F.Bahçe'nin bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor. Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor. , sahasındaki 16'maçın 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Kanarya ise 16 dış saha karşılaşmasının 4'ünde galip geldi, 7 kez yenildi.
  1. 18.7.2020
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