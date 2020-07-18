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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Özkacar hamlesi

Özkacar hamlesi

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ın adı transferde ile anılıyordu. Bordo-mavililerle anlaşamayan genç futbolcu için 'ın devreye girdiği iddia edildi.

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ın adı transferde ile anılıyordu. Bordo-mavililerle anlaşamayan genç futbolcu için 'ın devreye girdiği iddia edildi. 'ın hem Altay hem de 19 yaşındaki stoperle görüşmelere başladığı belirtildi. Oyuncuya 'dan da talipler olduğu ileri sürüldü.
  1. 18.7.2020
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