Sandık sesleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sandık sesleri

Sandık sesleri

Sandık sesleri

'ta başkan ve yönetiminin, hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için hazırlandığı iddia edildi.

'ta başkan ve yönetiminin hazırlandığı iddia edildi. Daha önce "3 milyar TL borcu ödeyecek varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" diyen Çebi'nin hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için mali genel kurulun ardından erken seçime gitmeyi planladığı ifade edildi. Daha önce nisanda yapılması planlanan İdari ve , Covid- 19 tedbirleri kapsamında ağustosa ertelenmişti. Öte yandan eski başkan 'ın ile Zincirlikuyu'da ofis kiraladığı yeniden başkanlık konusunda kongre üyeleri ile fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.
  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sandık sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA