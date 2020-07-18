Kadro Boateng'e bağlı

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi için kafasındaki kadroyu da kurmaya çalışıyor. Usta hoca, N'Koudou'nun cezalı duruma düşmesi, Ruiz'in de sözleşmesini feshetmesi üzerine rotasyona gidecek.

Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisi için kafasındaki kadroyu da kurmaya çalışıyor. Usta hoca, N'Koudou'nun cezalı duruma düşmesi, Ruiz'in de sözleşmesini feshetmesi üzerine rotasyona gidecek. Stoperde Vida-Roco ikilisini oynatması beklenen siyah-beyazlı hoca, kanatta kime şans vereceği ise Boateng'in durumuna bağlı. Ljajic'in yokluğunda Ganalı oyuncu forvet arkası görev yaparsa kanada Diaby geçecek. Diğer ihtimal ise Diaby'nin 10 numara, Boyd'un kanatta olması...