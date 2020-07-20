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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Burak: 3.’lük yetmez

Burak: 3.’lük yetmez

'ın golcü oyuncusu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ın golcü oyuncusu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez. Iyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük 4.'lük bize yakısmaz, biz sampiyon olmalıyız" diyen yıldız, "Söylemek istedigim çok sey var ama bunun yeri degil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Su anda birlestirici ve kapatıcı konumdayım ama yeri gelince bunları söyleyecegim" ifadelerini kullandı.
  1. 20.7.2020
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