Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transferi için İstanbul'a geldiler... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transferi için İstanbul'a geldiler...

'da flaş gelişme! Transferi için 'a geldiler...

Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transferi için İstanbul'a geldiler...

'de sezonun bitmesine az bir süre kala hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. 'ta gelecek sezon için planlamalarını yaparken, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu için 'nın köklü kulüplerinden Lille'in devreye girdiği öğrenildi.

Bu sezon ile 25 maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren ile Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve etmek istediği öğrenildi.

BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA
Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, 'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.

SERBEST KALIRSA LILLE'E
Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.

  1. 21.07.2020
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