Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transferi için İstanbul'a geldiler...
Süper Lig'de sezonun bitmesine az bir süre kala transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlamalarını yaparken, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Burak Yılmaz için Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'in devreye girdiği öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.
BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA
Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul'da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.
SERBEST KALIRSA LILLE'E
Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyecek.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transferi için İstanbul'a geldiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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