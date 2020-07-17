Usta yazardan çarpıcı Ruiz yorumu! "Bu nasıl kindir arkadaş"

"BU NASIL KİNDİR ARKADAŞ"

Victor Ruiz; bu nasıl profesyonelliktir, bu nasıl takımdaşlıktır, bu nasıl kindir arkadaş? Demek ki bu futbolcuların Beşiktaş'la aidiyet duygusu yokmuş. İşte bu yüzden takım olmak önemli. Yola çıkacağın futbolcuları iyi belirleyeceksin.