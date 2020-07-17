HaberlerGaleriUsta yazardan çarpıcı Ruiz yorumu! "Bu nasıl kindir arkadaş"
Usta yazardan çarpıcı Ruiz yorumu! "Bu nasıl kindir arkadaş"
Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından İspanyol stoper Victor Ruiz de alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Usta yazar Sinan Vardar, siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte yazısından öne çıkanlar...
17 Temmuz 2020 Cuma 09:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Loris Karius'un ardından Victor Ruiz de geçtiğimiz gün sözleşmesini feshetti. Sol ayaklı stoperimizin gitmesi tabii ki büyük handikap...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ruiz'in parasını istemesi çok doğal hakkı ama tam Şampiyonlar Ligi kapısı aralanmış, tam Fenerbahçe derbisi öncesi, bu yaptığı akıl alacak gibi değil.
İşin ilginci 10 gün sonra sezon bitecek ama o arkasına bile bakmadan çekip gitti. Gerçek şu ki; İspanyol futbolcu uluslararası banka teminatıyla yapılan sözleşmeyle parasını faiziyle takır takır alacak.
"BU NASIL KİNDİR ARKADAŞ"
Victor Ruiz; bu nasıl profesyonelliktir, bu nasıl takımdaşlıktır, bu nasıl kindir arkadaş? Demek ki bu futbolcuların Beşiktaş'la aidiyet duygusu yokmuş. İşte bu yüzden takım olmak önemli. Yola çıkacağın futbolcuları iyi belirleyeceksin.
Beşiktaş'ta hemen hemen her şey temlikli. Kulüp, tarihinin en zor günlerini yaşıyor.