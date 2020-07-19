Burak Yılmaz'dan imalı sözler! "Söylemek istediğim çok şey var" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'dan imalı sözler! "Söylemek istediğim çok şey var"

Burak Yılmaz'dan imalı sözler! "Söylemek istediğim çok şey var"

'ın yıldız ismi , 2-0 kazandıkları derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum" ifadesini kullanması dikkat çekti.

'ın yıldız futbolcusu , 2-0'lık derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi bir sezon geçirmediklerini belirten Burak Yılmaz, "Performansımdan mutluyum ama Covid sürecinde ne kadar fit kaldık, o tartışılır. Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumu önemli değil, derbi her zaman derbidir" dedi.

"SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR!"
Burak Yılmaz,"Takımla bir antrenman yapabildim. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kaptan konumundayım. Şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim." dedi.

Şampiyon 'i de tebrik eden Burak, "Başakşehir'i tebrik ederim, inşallah Allah bize de o duyguyu yaşatır" ifadelerini kullandı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 23:56
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