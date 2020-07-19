Beşiktaş'tan flaş Fenerbahçe paylaşımı! "Geçmiş olsun"
Süper Lig'in 33. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve üçüncülük yolunda hata yapmadı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir video paylaştı. Videoya, "Geçmiş olsun Fenerbahçe." notunu düştü.
Beşikta'ın İngilizce hesabından Fenebahçe'ye bir gönderme daha yapıldı. Paylaşımda, "Sizi Avrupa'da, birkaç saatliğine ağırlamaktan onur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
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