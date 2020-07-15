Beşiktaş'tan Caner Erkin kararı! 750 bin Euro'luk sözleşme... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Caner Erkin için karar verildi! 750 bin Euro...

'tan kararı! 750 bin Euro'luk sözleşme...

Beşiktaş'tan Caner Erkin kararı! 750 bin Euro'luk sözleşme...

'taki geleceği merak konusu olan için teknik direktör 'dan kalması yönünde talep geldi. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli isme önerilen 750 bin Euro'luk sözleşmede iyileştirme yapacak.

'la olan sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan 'in menajeri, kendilerine önerilen rakamı az bularak ayrılık açıklaması yapmış, Başkan de "Fuzuli konuşan bir arkadaş ama o da kendince futbolcusunu koruyor. Bu yüzden saygı duyuyorum" karşılığını vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre 'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından, yerli oyuncu transferi daha fazla önem kazanınca Beşiktaş, Caner'le yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kararda teknik direktör 'ın talebi de etkili oldu.

Hem Caner hem de 'ün kalmasını isteyen Yalçın, 31 yaşındaki tecrübeli sol beke, "Yeni sezonda kadro planlarım arasında varsın" dedi.

750 BİN EURO'LUK TEKLİFTE İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Bir kez daha Caner'le görüşecek olan yönetim daha önce önerilen 750 bin Euro'luk sözleşme teklifinde iyileştirme yapacak. Sergen Yalçın, Yeni maçında kazanılan penaltıyı Caner Erkin'e attırıp jest yapmıştı.

  1. 15.07.2020
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