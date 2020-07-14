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14 Temmuz 2020, Salı
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Bravo'dan haberine flaş tepki!

Bravo'dan Beşiktaş haberine flaş tepki!

'ın kaleci adayları arasında yer aldığı iddia edilen , Beşiktaş'a gideceği yönünde Şili basınında çıkan habere sert tepki gösterdi. 37 yaşındaki kaleci, söz konusu transfer haberini sosyal medya hesabından paylaşıp, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Doğru haber yapın" ifadesini kullandı.

'ın yeni kaleci adayları arasında gösterilen , ülkesinde siyah-beyazlı takıma gideceğini yazan yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

37 yaşındaki file bekçisi, Şili Ligi'ni yayınlayan CDF'nin "Bravo Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak" haberine, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayınlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin, doğru haber yapın" şeklinde bir cevap verdi.

  1. 14.07.2020
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