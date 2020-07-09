Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi! Yönetimden flaş hamle... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'ta N'Koudou bilmecesi! Yönetimden flaş hamle...

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi! Yönetimden flaş hamle...

Süper Lig'de son haftalara girilirken önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran 'ta flaş bir N'Koudou gelişmesi yaşanmıştı. maçı sonrası oyuncusu için kronik sakatlığı var demiş ve ortalık karışmıştı. Şimdi ise yönetimin sağlık ekibinden rapo istediği öğrenildi.

'ta N'Koudou bilmecesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin 'a 3-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör 'ın "N'Koudou'nun kronik sakatlığı var" açıklaması ortalığı karıştırdı. Sezon başında bonservisinin yarısına 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan alınan Fransız oyuncu, döneminde 18 lig maçının 12'sinde, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 11 maçın tamamında görev aldı. Son beş sezonda 110 maça çıkan Fransız futbolcu N'Koudou'nun sakatlığının gizlendiği belirtiliyor. Yönetim bu konuda sağlık ekibinden rapor isteyecek.

MENSAH'A TEKLİF
Öte yandan girişimlerini de sürdüren Beşiktaş yönetimi, Kayserispor ile oynadıkları maçtan önce sarı-kırmızılı yöneticilerden Mensah'ı resmen istedi. Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Mensah'a karşılık 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi yaptı. Kayserispor yönetimi ise süre istedi. ()

  1. 09.07.2020
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