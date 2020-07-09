Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi! Yönetimden flaş hamle...
Süper Lig'de son haftalara girilirken önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta flaş bir N'Koudou gelişmesi yaşanmıştı. Sergen Yalçın Kayserispor maçı sonrası oyuncusu için kronik sakatlığı var demiş ve ortalık karışmıştı. Şimdi ise yönetimin sağlık ekibinden rapo istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'a 3-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın "N'Koudou'nun kronik sakatlığı var" açıklaması ortalığı karıştırdı. Sezon başında bonservisinin yarısına 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan alınan Fransız oyuncu, Abdullah Avcı döneminde 18 lig maçının 12'sinde, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 11 maçın tamamında görev aldı. Son beş sezonda 110 maça çıkan Fransız futbolcu N'Koudou'nun sakatlığının gizlendiği belirtiliyor. Yönetim bu konuda sağlık ekibinden rapor isteyecek.
MENSAH'A TEKLİF
Öte yandan transfer girişimlerini de sürdüren Beşiktaş yönetimi, Kayserispor ile oynadıkları maçtan önce sarı-kırmızılı yöneticilerden Mensah'ı resmen istedi. Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Mensah'a karşılık 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi yaptı. Kayserispor yönetimi ise süre istedi. (Türkiye)
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi! Yönetimden flaş hamle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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