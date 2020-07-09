Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi! Yönetimden flaş hamle...

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'a 3-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın "N'Koudou'nun kronik sakatlığı var" açıklaması ortalığı karıştırdı. Sezon başında bonservisinin yarısına 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan alınan Fransız oyuncu, Abdullah Avcı döneminde 18 lig maçının 12'sinde, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 11 maçın tamamında görev aldı. Son beş sezonda 110 maça çıkan Fransız futbolcu N'Koudou'nun sakatlığının gizlendiği belirtiliyor. Yönetim bu konuda sağlık ekibinden rapor isteyecek.

MENSAH'A TEKLİF

Öte yandan transfer girişimlerini de sürdüren Beşiktaş yönetimi, Kayserispor ile oynadıkları maçtan önce sarı-kırmızılı yöneticilerden Mensah'ı resmen istedi. Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Mensah'a karşılık 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi yaptı. Kayserispor yönetimi ise süre istedi. (Türkiye)