Beşiktaş kaleci transferinde gündemine Silviu Lung'u aldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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kaleci transferinde gündemine 'u aldı

Beşiktaş kaleci transferinde gündemine Silviu Lung'u aldı

Kaleci arayışını sürdüren 'ın gündemine, forması giyen Rumen kaleci geldi. Teknik direktör 'ın da bu transfere onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'de yer alan habere göre son oynanan maçında muhteşem bir performans sergileyen listenin en başına dahil edildi.

Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki Rumen kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

'da 'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor. Sergen Yalçın'ın gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.


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  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 08:54
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