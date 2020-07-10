Kartal sol şeritte
Fırsatı bu kez kaçırmayan siyah-beyazlıların golleri Boyd, Boateng, Güven’den geldi. Yeni hedef lig 3.’lüğü. 8 maç sonra yenilen Paşa’ya ise Koita (2) yetmedi.
PAŞA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
Gine asıllı Fransız forvet, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son üç lig maçında da gol attı. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra iç sahada ilk kez üst üste (Konya 3-0 / Kasımpaşa 3-2) iki Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa ise ligde 8 maç sonra kaybetti. Lacivert-beyazlılar bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş 32. haftada Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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