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10 Temmuz 2020, Cuma
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sol şeritte

Kartal sol şeritte

Fırsatı bu kez kaçırmayan siyah-beyazlıların golleri Boyd, Boateng, Güven’den geldi. Yeni hedef lig 3.’lüğü. 8 maç sonra yenilen Paşa’ya ise Koita (2) yetmedi.

'de , 'yı Vodafone Park'ta 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 'ı geçerek 53 puanla ligde 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 36 puanda kaldı. , Galatasaray ve 'nin takıldığı haftada mutlak galibiyet için sahaya çıkan Kara 'ın gollerini 7'de Tyler Boyd, 49'da Kevin Prince Boateng ve 90'da Güven Yalçın attı. Kasımpaşa'nın sayıları ise 21 ve 29'da Fade Koita'dan geldi.

PAŞA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
Gine asıllı Fransız forvet, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son üç lig maçında da gol attı. Beşiktaş, göreve geldikten sonra iç sahada ilk kez üst üste ( 3-0 / Kasımpaşa 3-2) iki Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa ise ligde 8 maç sonra kaybetti. Lacivert-beyazlılar bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş 32. haftada 'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde 'u ağırlayacak.
  1. 10.7.2020
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