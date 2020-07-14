Fenerbahçe'ye gidecek mi? Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiası gündeme oturmuştu. Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi, başarılı orta saha oyuncusunun neden gündeme geldiğini anlamadığını söyledi ve 1.5 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlattı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo canlı yayına katıldığı programda birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili konuşan Çebi, Sergen Yalçın'la birlikte güzel bir Beşiktaş için çalıştıklarını ifade etti.
"SERGEN HOCADAN ÇOK MUTLUYUM"
Sergen hocanın kontratı devam ediyor. Çok da mutluyum kendisinden. Sergen hoca kalmak istediği sürece, huzurlu olduğu sürece, başarılı olduğu sürece Beşiktaş'la devam edecektir. Biz Sergen hoca ile beraber el ele güzel bir Beşiktaş ortaya koymaya çalışıyoruz.
"SÖZLEŞMELER İÇİN SEZON SONU"
Futbolcularımızla sezon bittiğinde görüşeceğiz. Kendilerine Beşiktaş'ın durumunu izah ettim. Hepsiyle devam etmek istediğimi fakat mevcut şartlarda bunu yapmamız gerektiğini anlattık. Dolayısıyla sezon bittiğinde açıklamalarımız çerçevesinde hepsiyle konuşacağız.
"DORUKHAN HAKKINI ALACAKTIR"
Dorukhan neden gündeme getiriliyor? "Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız."
BIRAKMAM SENİ KAMPANYASI HAKKINDA
Ahmet Nur Çebi, Bırakmam Seni kampanyasının TV yayını hakkında, "9-10 Ağustos gibi TV yayınımız olacak. Taraftarlarımızın daha çok katkı sağlamasını bekliyoruz. Piyango çekilişleri olacak. Bırakmam Seni tişörtleri satışa çıkacak." ifadelerini kullandı.
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye gidecek mi? Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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