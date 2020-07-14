Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal saldırıya uğradı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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'ın eski hocası saldırıya uğradı!

Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal saldırıya uğradı!

Portekiz'in takımını çalıştıran ve bir dönem 'ta teknik direktörlük yapmış olan , 'da 3 kişinin saldırısına uğradı.

'ın eski teknik direktörlerinden olan ve şuanda takımını çalıştıran , 'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, 54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.

  1. 14.07.2020
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