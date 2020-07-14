Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal saldırıya uğradı!
Portekiz'in Rio Ave takımını çalıştıran ve bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış olan Carlos Carvalhal, Braga'da 3 kişinin saldırısına uğradı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden olan ve şuanda Rio Ave takımını çalıştıran Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.
NTV Spor'un derlediği habere göre, 54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.
- 14.07.2020
- ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?
- Henry Onyekuru'dan açıklama geldi! ''Önceden biliyordum"
- Yok artık Quaresma! Alışverişe harcadığı para dudak uçuklattı
- Nuri Şahin gerçeği ortaya çıktı! Teknik direktörüyle tartıştı ve Fenerbahçe transferi...
- Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Kesin olarak...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
- Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
- Galatasaray haberi: Emre Akbaba'ya büyük şok! Fatih Terim kararını verdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal saldırıya uğradı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.