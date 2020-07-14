Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor

Süper Lig'de son viraja girilirken gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, birçok isimle görüşme halinde. Siyah-beyazlıların gündeminde bulunan bir isim için de flaş gelişmeler yaşanırken, o isim kulübünden resmi olarak ayrıldı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ismi daha yüksek sesle söylenmeye başlandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)