Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor

Süper Lig'de son viraja girilirken gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, birçok isimle görüşme halinde. Siyah-beyazlıların gündeminde bulunan bir isim için de flaş gelişmeler yaşanırken, o isim kulübünden resmi olarak ayrıldı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ismi daha yüksek sesle söylenmeye başlandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
14 Temmuz 2020 Salı 11:52
Güncelleme: 14.07.2020 11:54
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Süper Lig'de bitime 2 hafta gibi kısa bir süre kala gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle temas halinde.
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Sergen Yalçın ile yakaladığı başarılı performansla son haftalarda da üst üste galibiyet alarak 4. sıraya kadar yükselen siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları için de büyük bir avantaj elde etmiş durumda.
Gelecek sezon kadrosunda büyük revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar kadrodaki bazı isimlerle vedalaşmayı planlarken, yapılacak takviyeler için birçok isimle görüşüyordu.
Bu isimlerden biri de Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Ganalı oyuncu Edwin Gyasi'ydi.
İstanbul'a gelerek Beşiktaş forması giyeceği haberleri üzerine katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Gyasi, İstanbul haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını söyleyerek "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" şeklinde konuşmuştu.