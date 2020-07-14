Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş! Doğukan İnci teklifini hocası açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Hocası açıkladı! F.Bahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan teklif

'den sonra ! teklifini hocası açıkladı

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş! Doğukan İnci teklifini hocası açıkladı

Bu sezon 3. Lig'de 24 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken , devlerinin radarına girdi. 'nin 'ın referansıyla 2.5 milyon TL'yi gözden çıkardığı genç yıldız adayına 'ın da teklif götürdüğü ortaya çıktı. Karşıyaka , siyah-beyazlı takımın teklifini resmen açıkladı.

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren ve yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli oyunculara ağırlık veren ve transferde karşı karşıya geldi.

İki ezeli rakip Karşıyaka'nın genç futbolcusu 'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın bir süredir peşinde olduğu 21 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE 2.5 MİLYON TL ÖNERDİ!
'ın önerisiyle genç yıldız adayını gündemine alan Fenerbahçe, Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif yapmıştı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ!
Bu transferde Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenilirken ekibinin , bu iddiaları doğruladı.

"BEŞİKTAŞ'TAN DA TEKLİF ALDIK"
Sabah'ın haberine göre Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'ye birçok kulübün talip olduğunu, Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını açıkladı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Genç oyuncu için Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken, İzmir ekibinin 3 milyon TL inadını kırmaya çalışıyor. 2015 yılında Altınordu genç takımından Karşıyaka'ya olan Doğukan, 21 yaşında ve her iki kanatta da görev yapabiliyor. Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

  1. 14.07.2020
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