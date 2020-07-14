Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş! Doğukan İnci teklifini hocası açıkladı

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren ve yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli oyunculara ağırlık veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.

İki ezeli rakip Karşıyaka'nın genç futbolcusu Doğukan İnci'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın bir süredir peşinde olduğu 21 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.





FENERBAHÇE 2.5 MİLYON TL ÖNERDİ!

Tahir Karapınar'ın önerisiyle genç yıldız adayını gündemine alan Fenerbahçe, Karşıyaka'ya 2.5 milyon TL teklif yapmıştı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ!

Bu transferde Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenilirken İzmir ekibinin teknik direktörü Soner Tolungüç, bu iddiaları doğruladı.

"BEŞİKTAŞ'TAN DA TEKLİF ALDIK"

Sabah'ın haberine göre Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'ye birçok kulübün talip olduğunu, Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını açıkladı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!

Genç oyuncu için Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken, İzmir ekibinin 3 milyon TL inadını kırmaya çalışıyor. 2015 yılında Altınordu genç takımından Karşıyaka'ya transfer olan Doğukan, 21 yaşında ve her iki kanatta da görev yapabiliyor. Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı.