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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son gözde Jens Jonsson

Son gözde Jens Jonsson

'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetimi, 'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Danimarkalı Jens Jonsson ile temas kurdu.

'ta çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü , yönetimden öncelikle 'i tanıyan yabancı oyuncuların transfer edilmesini istedi.

Bu sebeple şimdiye kadar Lung, Mensah, Cisse ve N'Sakala ile temasa geçen yetkililerin, gözlerden uzak temas kurduğu bir diğer isimse 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jens Jönsson oldu. 2016-17 sezonundan beri Konyaspor forması giyen ve 'ın favorilerinden olan Danimarkalı ön liberonun aynı zamanda stoperde oynayabilmesi Sergen'in dikkatini çeken bir özellik oldu.

Yılda 300 bin euro ödenmesi planlanan Jönsson'u başarılı teknik adamın Atiba ile dönüşümlü olarak oynatmak istediği öğrenildi

  1. 15.7.2020
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