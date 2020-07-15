Son gözde Jens Jonsson
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Danimarkalı Jens Jonsson ile temas kurdu.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimden öncelikle Süper Lig'i tanıyan yabancı oyuncuların transfer edilmesini istedi.
Bu sebeple şimdiye kadar Lung, Mensah, Cisse ve N'Sakala ile temasa geçen yetkililerin, gözlerden uzak temas kurduğu bir diğer isimse Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jens Jönsson oldu. 2016-17 sezonundan beri Konyaspor forması giyen ve Aykut Kocaman'ın favorilerinden olan Danimarkalı ön liberonun aynı zamanda stoperde oynayabilmesi Sergen'in dikkatini çeken bir özellik oldu.
Yılda 300 bin euro ödenmesi planlanan Jönsson'u başarılı teknik adamın Atiba ile dönüşümlü olarak oynatmak istediği öğrenildi
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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