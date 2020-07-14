Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ve transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Dorukhan'dan flaş paylaşım! F.Bahçe ve transfer...

'den flaş paylaşım! ve ...

Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ve transfer...

'de son viraja girilirken kazanı kaynamaya başladı. Bu süreçte birçok isimle girişimlerini hızlandıran 'ta da genç oyuncu 'ün ismi ile anılıyordu. 24 yaşındaki oyuncu hesabı üzerinden bu iddialara cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

'de bitime 2 hafta kala gündemi iyiden iyiye hız kazanmış durumda... Özellikle 4 büyükler olarak adlandırılan , , ve girişimlerini hızlandırmışken, geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlanmasının ardından uzun süredir formadan uzak olan için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmiş, hatta 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının geçmesine rağmen bu sebepten dolayı kadroya alınmadığı haberleri ortaya atılmıştı.

YANIT NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM!
Adı Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncu bu iddialar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştı... Genç oyuncu hesabı üzerinden bu iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Toköz'ün Beşiktaş formasıyla paylaştığı fotoğrafa 'sus' ve 'kartal' emojileri koyarak trasnfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da karşısında şans bulmuştu.

İşte o paylaşım...

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 14:42
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