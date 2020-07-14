Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ve transfer...
Süper Lig'de son viraja girilirken transfer kazanı kaynamaya başladı. Bu süreçte birçok isimle girişimlerini hızlandıran Beşiktaş'ta da genç oyuncu Dorukhan Toköz'ün ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. 24 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer gündemi iyiden iyiye hız kazanmış durumda... Özellikle 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor girişimlerini hızlandırmışken, geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Beşiktaş'ta sakatlanmasının ardından uzun süredir formadan uzak olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmiş, hatta 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının geçmesine rağmen bu sebepten dolayı kadroya alınmadığı haberleri ortaya atılmıştı.
YANIT NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM!
Adı Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncu bu iddialar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştı... Genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.
Toköz'ün Beşiktaş formasıyla paylaştığı fotoğrafa 'sus' ve 'kartal' emojileri koyarak trasnfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da Alanyaspor karşısında şans bulmuştu.
İşte o paylaşım...
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 14:42
- Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ve transfer...
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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