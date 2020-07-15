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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Welinton ısrarı sürüyor

Welinton ısrarı sürüyor

'ın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen , Alanya'dan Welinton için görüşmelerini sürdürüyor.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen , Alanya'dan Welinton için görüşmelerini sürdürüyor. 'ın eski öğrencisi Welinton, geçen sezon Alanya ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, ekibiyle sözleşme uzatırken 2.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi eklettirdi.
  1. 15.7.2020
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