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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Umut için onay çıkmadı

Umut için onay çıkmadı

öncesi özellikle yerli isimleri tercih eden 'ın önüne 2'nci Ligi takımlarından Lorient'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor geldi. Ancak tecrübeli teknik adam transfere onay vermedi.

Yeni sezon öncesi özellikle yerli isimleri tercih eden 'ın önüne 2'nci Ligi takımlarından Lorient'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor geldi. Nimes formasıyla bir anda herkesin dikkatini çeken ancak daha sonra beklenen patlamayı yapmayan Umut için Sergen'in, "Güven'den ne fazlası var. yapmak için oyuncu almayalım" dediği öğrenildi.
  1. 15.7.2020
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