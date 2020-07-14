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14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Vodafone Park'a "15 Temmuz" pankartı!

'a "" anısına pankart asıldı

Vodafone Park'a "15 Temmuz" anısına pankart asıldı

'nın mücadelelerini gerçekleştirdiği 'ta Şehitleri unutulmadı. Siyah-beyazlı kulüp Vodafone Park'a 15 Temmuz anısına pankart astı.

'nın iç saha maçlarını oynadığı 'a, " Demokrasi ve " dolayısıyla pankart asıldı.

Vodafone Park'taki pankartta "15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca pankartta 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına da yer verildi.

  1. 14.07.2020
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