15 Temmuz koşusu

Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenleyeceğini bildirdi. Tüm yurtta düzenlenecek koşuya her ilden 30 sporcunun katılacağı belirtildi.