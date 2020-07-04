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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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koşusu

15 Temmuz koşusu

, Demokrasi ve etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve " düzenleyeceğini bildirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Demokrasi ve etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve " düzenleyeceğini bildirdi. Tüm yurtta düzenlenecek koşuya her ilden 30 sporcunun katılacağı belirtildi.

  1. 4.7.2020
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