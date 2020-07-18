Sinan Ören 300 metrede Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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300 metrede 'in rekorunu tarihe gömdü

Sinan Ören 300 metrede Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü

’da bugün başlayan ’nda milli atlet , 300 metrede 32.46'lık derecesiyle dünya şampiyonu 'in 32.61'lik rekorunu tarihe gömdü.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) , corona virüsüne karşı alınan önlemler ile birlikte 'da sürüyor. Olimpik Deneme Yarışları'nda 300 metrede dünya şampiyonu 'in 32.61'lik rekorunu, 32.46 yaparak geçen Ören, finalde olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu.

Milli sporcunun bu derecesi büyükler ve U23 kategorilerinin yeni rekoru olarak kayıtlara geçti. Ören, ayrıca yaptığı bu dereceyle 2020 yılında yapılan yarışlarda dünyada 4'üncü sıraya yükseldi. Olimpik Deneme Yarışları, yarın sona erecek.

  1. 18.07.2020
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