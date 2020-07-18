Sinan Ören 300 metrede Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü
Ankara’da bugün başlayan Olimpik Deneme Yarışları’nda milli atlet Sinan Ören, 300 metrede 32.46'lık derecesiyle dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61'lik rekorunu tarihe gömdü.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, corona virüsüne karşı alınan önlemler ile birlikte Ankara'da sürüyor. Olimpik Deneme Yarışları'nda 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61'lik rekorunu, 32.46 yaparak geçen milli sporcu Ören, finalde olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu.
Milli sporcunun bu derecesi büyükler ve U23 kategorilerinin yeni rekoru olarak kayıtlara geçti. Ören, ayrıca yaptığı bu dereceyle 2020 yılında yapılan yarışlarda dünyada 4'üncü sıraya yükseldi. Olimpik Deneme Yarışları, yarın sona erecek.
- 18.07.2020
- Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın
- Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor | CANLI
- Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Leeds United şampiyonluğu garantiledi! Premier Lig...
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Canlı yayında duyurdu
- Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe Muriqi için 20 milyon Euro'ya masaya oturmaz
- Lille paylaştı! Yusuf Yazıcı'dan Zeki Çelik'e şık çalım
- Canlı yayında açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'a biçilen bedel
- Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! "Bu ülkenin..."
- Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Galatasaray taraftarı onu istiyor! "Arda Turan gelmezse..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sinan Ören 300 metrede Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.