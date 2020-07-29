Aktüel haberler (29.07.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okurlarımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan gelişmeler...
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi Yarımada'da yapılacak yarışa koronavirüs önlemleri gereği sınırlı sayıda kişi katılacak. Dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren ve her yıl 10 ile 21 kilometreden oluşan maraton, bu sene 2 bin 500 metre ve 21 km şeklinde olacak.
Ukrayna'da yıllarca S. Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in başına geçmişti. Taraftarların yoğun tepkisi üzerine Rumen hoca 4 günde istifa etmişti. Başkanla görüşen 74'lük hoca kararından vazgeçti.
Real Madrid'de Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği belirtildi. Madrid, 7 Ağustos'ta Devler Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak.
BURAK-VEDAT İKİLİSİ NEFES KESTİ
Sezonun ilk rallisi olan Rally Roma di Capitale, 24-26 Temmuz'da İtalya'da düzenlendi. Tek yabancı takım olan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi yarışı 9. bitirdi. Çukurova "20-23 Ağustos'ta Rally Ciocco'da tekrar Türkiye'yi temsil etmek ve başarı elde etmek için yarışacağız" diye konuştu.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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