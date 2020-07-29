Aktüel haberler (29.07.20)

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi Yarımada'da yapılacak yarışa koronavirüs önlemleri gereği sınırlı sayıda kişi katılacak. Dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren ve her yıl 10 ile 21 kilometreden oluşan maraton, bu sene 2 bin 500 metre ve 21 km şeklinde olacak.



Ukrayna'da yıllarca S. Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in başına geçmişti. Taraftarların yoğun tepkisi üzerine Rumen hoca 4 günde istifa etmişti. Başkanla görüşen 74'lük hoca kararından vazgeçti.



Real Madrid'de Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği belirtildi. Madrid, 7 Ağustos'ta Devler Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak.



BURAK-VEDAT İKİLİSİ NEFES KESTİ

Sezonun ilk rallisi olan Rally Roma di Capitale, 24-26 Temmuz'da İtalya'da düzenlendi. Tek yabancı takım olan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi yarışı 9. bitirdi. Çukurova "20-23 Ağustos'ta Rally Ciocco'da tekrar Türkiye'yi temsil etmek ve başarı elde etmek için yarışacağız" diye konuştu.