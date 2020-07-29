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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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haberler (29.07.20)

Aktüel haberler (29.07.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okurlarımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan gelişmeler...

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Tarihi Yarımada'da yapılacak yarışa koronavirüs önlemleri gereği sınırlı sayıda kişi katılacak. Dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren ve her yıl 10 ile 21 kilometreden oluşan maraton, bu sene 2 bin 500 metre ve 21 km şeklinde olacak.

'da yıllarca S. Donetsk'i çalıştıran , 'in başına geçmişti. Taraftarların yoğun tepkisi üzerine Rumen hoca 4 günde istifa etmişti. Başkanla görüşen 74'lük hoca kararından vazgeçti.

Real Madrid'de Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği belirtildi. Madrid, 7 Ağustos'ta Devler Ligi'nde ile karşılaşacak.

BURAK-VEDAT İKİLİSİ NEFES KESTİ
Sezonun ilk rallisi olan Rally Roma di Capitale, 24-26 Temmuz'da 'da düzenlendi. Tek yabancı takım olan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi yarışı 9. bitirdi. Çukurova "20-23 Ağustos'ta Rally Ciocco'da tekrar 'yi temsil etmek ve başarı elde etmek için yarışacağız" diye konuştu.

  1. 29.7.2020
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