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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Guliyev ilk 50’de

Guliyev ilk 50’de

'nin yayımlanan unutulmaz 50 performansı listesinde 'in 'deki şampiyonluğu da yer aldı.

'nin yayımlanan unutulmaz 50 performansı listesinde 'in 'deki şampiyonluğu da yer aldı. Guliyev, söz konusu yarışta 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırmış, 19.72'lik Pietro Mennea'ya ait Avrupa rekorunu da az farkla kaçırmıştı.
  1. 13.8.2020
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