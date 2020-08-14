Guliyev ve Copello Diamond League'de yarışacak - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Guliyev ve Copello 'de yarışacak

Guliyev ve Copello Diamond League'de yarışacak

Milli atletler ve , 'in sezondaki ilk etabı olan 'sinde piste çıkıyor. Yarışta önemli atletler de boy gösterecek.

Milli atletler ve , 'in () 2020 sezonundaki ilk etabı olan 'sinde yarışacak.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu akşam II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilecek yarışlarda dünya çapındaki yıldız atletler sahne alacak.

Erkekler 200 metrede 2017'nin dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 2019'da bu unvanı elde eden Noah Lyles ile karşı karşıya gelecek. Yarışta, geçen hafta 100 metre şampiyonu olan Deniz Almas, eski Avrupa şampiyonu Fransız atlet Christophe Lemaitre ve Britanyalı Adam Gemili de start alacak.

Olimpiyat madalyalı Yasmani Copello ise 400 metre engellide Türkiye'yi temsil edecek. Yasmani, kendi adına bu yıl yarışacağı ilk 400 metre engelli mücadelesinde Norveçli yıldız Karsten Warholm ile koşacak.

Yarışlar, saat 21.00'den itibaren TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.


  1. 14.08.2020
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