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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kayıt tarihi uzatıldı: 17 Ağustos

Vodafone 15. Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, 'a kadar uzatıldı. 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuru yapmış sporculara koşusu fırsatı sunmak için bu kararın alındığı vurgulandı. 'de sadece 21 kilometrelik parkur koşulacak.

Vodafone 15. Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, 'a kadar uzatıldı. 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuru yapmış sporculara koşusu fırsatı sunmak için bu kararın alındığı vurgulandı. 'de sadece 21 kilometrelik parkur koşulacak.

  1. 15.8.2020
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