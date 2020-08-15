Kayıt tarihi uzatıldı: 17 Ağustos
Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuru yapmış sporculara yarı maraton koşusu fırsatı sunmak için bu kararın alındığı vurgulandı. 20 Eylül'de sadece 21 kilometrelik parkur koşulacak.
Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuru yapmış sporculara yarı maraton koşusu fırsatı sunmak için bu kararın alındığı vurgulandı. 20 Eylül'de sadece 21 kilometrelik parkur koşulacak.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayıt tarihi uzatıldı: 17 Ağustos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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