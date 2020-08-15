Kayıt tarihi uzatıldı: 17 Ağustos

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuru yapmış sporculara yarı maraton koşusu fırsatı sunmak için bu kararın alındığı vurgulandı. 20 Eylül'de sadece 21 kilometrelik parkur koşulacak.