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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yasmani ikinci

Yasmani ikinci

'in 2020 sezonundaki ilk etabı olan 'sinde , 400 metre engellide ikinci oldu. Yasmani 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde ederken, piste çıkan ise 20.80'lik ile 5'inci oldu.

Elmas Lig'in 2020 sezonundaki ilk etabı olan 'sinde , 400 metre engellide ikinci oldu. Yasmani 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde ederken, piste çıkan ise 20.80'lik ile 5'inci oldu.

  1. 15.8.2020
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