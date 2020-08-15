Yasmani ikinci
Elmas Lig'in 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide ikinci oldu. Yasmani 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde ederken, 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev ise 20.80'lik ile 5'inci oldu.
Elmas Lig'in 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide ikinci oldu. Yasmani 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde ederken, 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev ise 20.80'lik ile 5'inci oldu.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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