Yasmani Copello ve Ramil Guliyev Elmas Lig'de piste çıktı
Atletizmde Elmas Lig 2020 sezonunun ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atletler Yasmani Copello Escobar ile Ramil Guliyev piste çıktı. Yasmani Copello 400 metre engellide 2. olurken, Ramil Guliyev ise 200 metrede 5. sırayı elde etti.
Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.
II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, olimpiyat madalyalı Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide Türkiye'yi temsil etti.
Norveçli sporcu Karsten Warholm'un 47.10 ile birinci olduğu yarışta milli atlet, 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde etti.
Erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev ise 20.80'lik derecesiyle beşinci sırada kaldı.
Yarışta ABD'li Noah Lyles 19.76 ile birinci, kardeşi Josephus Lyles 20.30 ile ikinci olurken, Türk asıllı Alman atlet Deniz Almas da 20.64 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
JOSHUA CHEPTEGEI'DEN DÜNYA REKORU
Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Bu alanda önceki rekor, 12.37.35 ile Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye aitti.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yasmani Copello ve Ramil Guliyev Elmas Lig'de piste çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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