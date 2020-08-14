Yasmani Copello ve Ramil Guliyev Elmas Lig'de piste çıktı - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Atletizm Elmas Lig'de heyecan başladı! Yasmani ve Guliyev...

ve 'de piste çıktı

Yasmani Copello ve Ramil Guliyev Elmas Lig'de piste çıktı

Atletizmde 2020 sezonunun ilk etabı olan 'sinde milli atletler Escobar ile piste çıktı. Yasmani Copello 400 metre engellide 2. olurken, Ramil Guliyev ise 5. sırayı elde etti.

'in () 2020 sezonundaki ilk etabı olan 'sinde Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci oldu.

II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, olimpiyat madalyalı Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide 'yi temsil etti.

Norveçli sporcu Karsten Warholm'un 47.10 ile birinci olduğu yarışta milli atlet, 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde etti.

Erkekler piste çıkan milli atlet ise 20.80'lik derecesiyle beşinci sırada kaldı.

Yarışta ABD'li Noah Lyles 19.76 ile birinci, kardeşi Josephus Lyles 20.30 ile ikinci olurken, Türk asıllı Alman atlet Deniz Almas da 20.64 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

JOSHUA CHEPTEGEI'DEN DÜNYA REKORU

Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metrede 12.35.36'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Bu alanda önceki rekor, 12.37.35 ile Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye aitti.

  1. 14.08.2020
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