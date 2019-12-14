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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Ramil’in hedefi olimpiyat altını

Ramil’in hedefi olimpiyat altını

Dünya ve Avrupa şampiyonu , 'nda hedefinin altın olduğunu söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu , 'nda hedefinin altın olduğunu söyledi. 29'lut atlet, "Artık son adımlar kaldı. Tokyo'da kariyerimin zirve yarışına katılacağım. İnşallah olimpiyattan ülkemize altın madalya getiririm" dedi.
  1. 14.12.2019
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