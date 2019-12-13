Ramil Guliyev’in Tokyo hedefi altın madalya - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri Ramil Guliyev’in Tokyo hedefi altın madalya

’in Tokyo hedefi

Ramil Guliyev’in Tokyo hedefi altın madalya

Gençlik ve , ’ün ’ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak Büyük Atatürk Koşusu'nda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri kabul edildiği toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu , 2020 'nda hedefinin olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz hep altın ne kısmetse onu alacağız ama elimizden geleni yapacağız ki olimpiyattan ülkemize altın madalya getirelim" dedi.

Dünya şampiyonasından sonra olimpiyat hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Ramil Guliyev, "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Artık son adımlar kaldı. Kariyerimin zirve yarışına katılacağım" diye konuştu.

"HEDEFİM ALTIN MADALYA"
Dünya şampiyonasının yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı istediği gibi geçmediğini dile getiren Guliyev, "İnşallah olimpiyatlarda her şey istediğimiz gibi olacak. Çok güzel bir şekilde Tokyo'da yarışacağız. Dünya şampiyonası öncesi yaşadığım rahatsızlık sonrasında istediğim performansı yakalayamadım. Bu bize tecrübe oldu. Olimpiyatlar için programlı çalışıyoruz. Öncesinde deneme yarışlarına katılacağız. Olimpiyatlara katılacak aynı sporcularla koşacağız. Kendimizi deneyeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda da onlarla güzel bir yanış yapacağız. Hedefimiz tabiki altındır. Elimizden geleni yapacağız. Artık hedefimiz hep altın ne kısmetse onu alacağız ama elimizden geleni yapacağız ki olimpiyattan ülkemize altın madalya getirelim" şeklinde konuştu.
  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 14:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ramil Guliyev’in Tokyo hedefi altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN