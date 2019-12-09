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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Yasemin can tarih yazdı

Yasemin can tarih yazdı

Portekiz'de yapılan 'nda dün fırtınası vardı. Yasemin Can, 26.52'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Bu organizasyonda üst üste 4. kez kazanan Yasemin, bunu başaran ilk sporcu unvanını aldı. Erkekler U20 yarışlarında ise , 18.58 ile sahibi oldu.

Portekiz'de yapılan 'nda dün fırtınası vardı. Yasemin Can, 26.52'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Bu organizasyonda üst üste 4. kez kazanan Yasemin, bunu başaran ilk sporcu unvanını aldı. Erkekler U20 yarışlarında ise , 18.58 ile sahibi oldu.
  1. 9.12.2019
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