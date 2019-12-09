Yasemin can tarih yazdı
Portekiz'de yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda dün Türkiye fırtınası vardı. Milli atlet Yasemin Can, 26.52'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Bu organizasyonda üst üste 4. kez altın madalya kazanan Yasemin, bunu başaran ilk sporcu unvanını aldı. Erkekler U20 yarışlarında ise Ayetullah Aslanhan, 18.58 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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