Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenecek 21.1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu 22 Aralık Pazar günü koşulacak.
Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan Red Bull Challengers üyeleri maraton öncesi 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Kavaklık Parkı'nda shakeout run (hazırlık koşusu) gerçekleştirecekler. Son yıllarda atletizme destek veren Gaziantep kentini bir araya getirecek olan koşuya 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi'nin önünden başlanacak.
RED BULL CHALLENGERS NEDİR?
Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendine meydan okur.
- 20.12.2019
- Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti
- Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
- Kura sonrası Yusuf Günay'dan çarpıcı açıklamalar!
- UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü
- Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düğümü çözecek isimler belli oldu! İşte o flaş detay...
-
Ljajic’e tatlı sert
Toplam 1
Yorum
nunuaa ilk 11 de var ise kesin kaybettik maçı çünkü aldığı topu sağa sola vermekten başka bir şey yapmıyor inşalah onun yerinde dıaby oynar
-
Yılmaz savaşçı
Toplam 1
Yorum
KARTAL İKİ HAFTADIR AYAKTA UYUYOR , NE GOL ATIYOR NEDE TAKIMA FAYDASI VAR UYUR GEZER GİBİ MALATYA MAÇINDA BOM BOŞ POZİSYONDA KALECİYE NİŞANLADI
-
Obradovic'den flaş açıklama! "Bu şekilde imkansız"
Toplam 1
Yorum
ERSİN CİVELEK OBRADOVİC 1 NUMARA KOÇ SORUN OYUNCULARDA BENCE TAKIMDA Kİ RUHSUZ OYUNCULARI DEĞİŞTİRMELİYİZ.
Red Bull Challengers Gaziantep Maratonu’nda koşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.