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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Wu Lei sürprizi

, 'ın 'dan düşen Espanyol'un Çinli oyuncusu 'yi isteyen kulüplerin arasına katıldığını yazdı.

İspanyol Devlet Haber Ajansı , 'ın 'dan düşen Espanyol'un Çinli oyuncusu 'yi isteyen kulüplerin arasına katıldığını yazdı. 'den Watford ve Wolves'un da istediği Çinli oyuncu için EFE Haber Ajansı, "Beşiktaş oyun kalitesinden çok, Asya pazarındaki getirisiyle daha fazla ilgileniyor" dedi.
  1. 15.7.2020
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