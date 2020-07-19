Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve üçüncülük yolunda hata yapmadı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetti. Fenerbahçe'de 25. dakikada Vedat Muriqi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Süper Lig'de bitime bir hafta kala derbi heyecanı yaşandı. Dolmabahçe'de oynanan sezonun son derbisinde gülen taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar üçüncülük iddiasını devam ettirdi. Kara-Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vida ve Gökhan Gönül attı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Fenerbahçe ise 50 puanda kaldı.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI!
Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriqi, Vida'ya yaptığı sert hareket nedeniyle 25. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
FENERBAHÇE ERSİN'İ GEÇEMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe daha baskılı başladı. Beşiktaş ilk uyarıda ileri çıkmakta zorlanırken, Fenerbahçe rakip kaleye etkili gitti. Deniz Türüç ve Vedat Muriqi, Beşiktaş ceza sahasında tehlikeler yaratırken, Ersin Destanoğlu önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle 19. dakikada önce Muriqi, ardından Emre'nin ceza sahasından çektiği iki şutta da başarılı olan Ersin gole izin vermedi.
GÖKHAN GÖNÜL ATTI, SEVİNMEDİ
Evinde oynadığı Fenerbahçe derbisinde Vida'nın golüyle rahatlayan Beşiktaş, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bomboş bir şekilde kafayı vuran Gökhan Gönül'ün şutu ağlarla buluştu. Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sevinmezken, tebrikleri kabul etti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş, 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.
EMRE 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Emre, 6 maç sonra takımıyla bir maça ilk 11'de çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Konya deplasmanında ilk 11'de sahada yer almıştı. Emre Belözoğlu, sonradan oyuna girdiği maçlarda yaptığı katkıyla öne çıkıyordu.
FALETTE TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.
Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son bölümünde yaşadığı sakatlıkla oyun alanını terk etmişti.
Öte yandan Simon Falette, Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 23:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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