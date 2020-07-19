Beşiktaş'ta Jermain Lens cezalı duruma düştü! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'ta Jermain Lens cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ta Jermain Lens cezalı duruma düştü!

'ın 'yi konuk ettiği mücadelenin 27. dakikasında gören cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu siyah-beyazlıların deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

'in 33. haftasında , 'yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu , gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve karşısında forma giyemeyecek. 22. haftada oynanan Başakşehir maçında, 25. haftadaki Ankaragücü mücadelesinde ve 26. haftada oynanan Galatasaray derbisinde gören Lens, Fenerbahçe karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Lens'ten yoksun çıkacak.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:56
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