Beşiktaş'ta Jermain Lens cezalı duruma düştü!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin 27. dakikasında sarı kart gören Jeremain Lens cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu siyah-beyazlıların Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 22. haftada oynanan Başakşehir maçında, 25. haftadaki Ankaragücü mücadelesinde ve 26. haftada oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart gören Lens, Fenerbahçe karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Lens'ten yoksun çıkacak.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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