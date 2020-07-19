Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" açıkladı.

Yalçın, oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirtirken, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. Paranın peşine düşmüş, üzücü." dedi.