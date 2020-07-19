Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'dan tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"

Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"

'ta birikmiş maaşlarını alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirmişti. 31 yaşındaki futbolcunun doğru söylemediğini belirterek, "Paranın peşine düşmüş." dedi.

teknik direktörü 'dan tepkisi geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" açıkladı.

Yalçın, oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirtirken, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. Paranın peşine düşmüş, üzücü." dedi.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:58
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