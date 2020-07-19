Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"
Beşiktaş'ta Victor Ruiz birikmiş maaşlarını alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın 31 yaşındaki futbolcunun doğru söylemediğini belirterek, "Paranın peşine düşmüş." dedi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" açıkladı.
Yalçın, oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirtirken, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. Paranın peşine düşmüş, üzücü." dedi.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:58
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- Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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