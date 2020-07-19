Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Gerson Rodrigues çalımı! Görüşme gerçekleşti
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınından gelen haberlere göre siyah-beyazlılar, bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Gerson Rodrigues için resmi girişimlere başladı.
Sezonu MKE Ankaragücü ile kiralık olarak geçiren Gerson Rodriguez performansı ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takibine girmişti. Süper Lig'de forma giydiği 11 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu için resmi transfer hamlesi geldi.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bonservisi Dynamo Kiev'de bulunan golcü futbolcu için görüşmelere başladı.
KIEV 6 MİLYON EURO İSTEDİ
Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE!
Şu anki mali tabloda 6 milyon euroluk bonservis bedelinin karşılaması mümkün olmayan siyah-beyazlı yönetimin kiralama formülünü masaya getirdiği belirtildi. Golcü futbolcuyu kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi ile anlaşma zemini aradığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE
Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.
25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Gerson Rodrigues çalımı! Görüşme gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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