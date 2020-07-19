Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Gerson Rodrigues çalımı! Görüşme gerçekleşti

Sezonu MKE Ankaragücü ile kiralık olarak geçiren Gerson Rodriguez performansı ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takibine girmişti. Süper Lig'de forma giydiği 11 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu için resmi transfer hamlesi geldi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bonservisi Dynamo Kiev'de bulunan golcü futbolcu için görüşmelere başladı.





KIEV 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE!

Şu anki mali tabloda 6 milyon euroluk bonservis bedelinin karşılaması mümkün olmayan siyah-beyazlı yönetimin kiralama formülünü masaya getirdiği belirtildi. Golcü futbolcuyu kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi ile anlaşma zemini aradığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.