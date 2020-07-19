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19 Temmuz 2020, Pazar
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'tan 'ye çalımı! Görüşme gerçekleşti

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Gerson Rodrigues çalımı! Görüşme gerçekleşti

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan için flaş bir iddia ortaya atıldı. basınından gelen haberlere göre siyah-beyazlılar, bir süredir 'nin gündeminde yer alan için resmi girişimlere başladı.

Sezonu MKE Ankaragücü ile kiralık olarak geçiren Gerson Rodriguez performansı ile ve 'nin takibine girmişti. 'de forma giydiği 11 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu için resmi hamlesi geldi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bonservisi Dynamo Kiev'de bulunan golcü futbolcu için görüşmelere başladı.

KIEV 6 MİLYON EURO İSTEDİ
Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü 'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE!
Şu anki mali tabloda 6 milyon euroluk bonservis bedelinin karşılaması mümkün olmayan siyah-beyazlı yönetimin kiralama formülünü masaya getirdiği belirtildi. Golcü futbolcuyu kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ın ekibi ile anlaşma zemini aradığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE
Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

  1. 19.07.2020
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