Derbide dikkat çeken kare! Sergen Yalçın ve Deniz Türüç...

Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe maçı heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisine damga vuran kare siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten geldi.

İkilinin bir pozisyonda sarıldığı görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o kare...



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.