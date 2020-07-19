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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Derbide dikkat çeken kare! Sergen Yalçın ve Deniz Türüç...

Derbide dikkat çeken kare! ve ...

Derbide dikkat çeken kare! Sergen Yalçın ve Deniz Türüç...

'ın sahasında 'yi konuk ettiği derbi mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü 'ın, Fenerbahçeli 'le sarıldığı an dikkat çekti.

'de - maçı heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisine damga vuran kare siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ile Fenerbahçeli 'ten geldi.

İkilinin bir pozisyonda sarıldığı görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o kare...


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

  1. 19.07.2020
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