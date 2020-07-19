Derbide dikkat çeken kare! Sergen Yalçın ve Deniz Türüç...
Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçeli Deniz Türüç'le sarıldığı an dikkat çekti.
Süper Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe maçı heyecanı yaşanıyor. Sezonun son derbisine damga vuran kare siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten geldi.
İkilinin bir pozisyonda sarıldığı görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o kare...
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Derbide dikkat çeken kare! Sergen Yalçın ve Deniz Türüç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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